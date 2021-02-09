BIST 1.548
DOLAR 7,12
EURO 8,60
ALTIN 420,25
HABER /  DÜNYA

Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı! Koronadan daha çok can alacak

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.

Abone ol

Geçtiğimiz yıllarda küresel bir salgın ile ilgili ilki 2015 yılında olmak üzere pek çok farklı platformda uyarılarda bulunan Bill Gates’in haklılığı corona virüs (Covid-19) pandemisinin  ortaya çıkması ile gün yüzüne çıkmıştı. İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana bulaştı ve gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor. Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı.

İlki ilklim değişikliği
Bill Gates’e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates’e göre iklim felaketinin yıkımı corona virüsten çok daha ağır olacak.

İkinci felaket biyoterörizm
Servetinin hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerinde kullanan Gates’e göre dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket biyoterörizm olacak.

Koronadan daha çok can alacak
Teröristlerin kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Gates, bu tip saldırıların corona virüsten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile neticelenebileceği görüşünde.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama var
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Sigara akciğere kızgın bir iğnenin batması gibi zarar veriyor
Nur Ertürk evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Whatsapp'tan yeni özellik! Bu değişiklikle beraber...
Diagne'ye övgü dolu sözler: Çok gol atacak
Eskişehir'de 40 haneli apartman "Kovid-19" nedeniyle karantinaya alındı
Adana'da El Kaide'nin haraç çetesi çökertildi!
CHP'de Muharrem İnce rüzgarı sert esmeye başladı! Tek tek istifa ediyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay sonra ilk kez bizzat il kongresine katılacak
Yorumlar 1 yorum