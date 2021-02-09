Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı! Koronadan daha çok can alacak

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.

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Geçtiğimiz yıllarda küresel bir salgın ile ilgili ilki 2015 yılında olmak üzere pek çok farklı platformda uyarılarda bulunan Bill Gates’in haklılığı corona virüs (Covid-19) pandemisinin ortaya çıkması ile gün yüzüne çıkmıştı. İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana bulaştı ve gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor. Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı.

İlki ilklim değişikliği

Bill Gates’e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates’e göre iklim felaketinin yıkımı corona virüsten çok daha ağır olacak.

İkinci felaket biyoterörizm

Servetinin hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerinde kullanan Gates’e göre dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket biyoterörizm olacak.

Koronadan daha çok can alacak

Teröristlerin kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Gates, bu tip saldırıların corona virüsten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile neticelenebileceği görüşünde.