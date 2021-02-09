Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçakladı! Avcılar'daki dehşette pes dedirten savunma

AVCILAR'da boşanma aşamasında olduğu eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanık Mehmet Çakmaktaş, "Kendisi bana çok hakaret ve tehditlerde bulunmuştur." dedi.

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AVCILAR'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı (44), üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) ve 40 günlük öz bebeği Esila'yı bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen Mehmet Çakmaktaş'ın (40) yargılanmasına devam edildi. Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sanık Çakmaktaş savunmasında eşini kasten yaralamadığını savundu. Müşteki Emine Çakmaktaş'ın avukatı Ela Ava, sanığın cezaevinden "Ben bir gün döneceğim. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" şeklinde yazdığı mektupla müvekkilini ve kızını tehdit ettiğini belirterek, bir sayfalık mektubu mahkemeye sundu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmada tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş hazır bulundu. Müşteki Emine Çakmaktaş ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz"

Emine Çakmaktaş duruşmada şikayetinin devam ettiğini belirtirken, avukatı Ela Ava, "Sanık cezaevinden yazdığı mektuplar ile müvekkilimi ve kızını tehdit etmektedir. Mektupta 'Ben bir gün döneceğim. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' şeklinde ifadeler bulunuyor. Biz bu mektubu dosyaya sunmak istiyoruz " dedi. Mahkeme heyetine sunulan ve sanık Mehmet Çakmaktaş'ın yazdığı iddia edilen arkalı önlü bir sayfalık mektup dava dosyasına dahil edildi.

"Eşim emine'den özür diliyorum"

Duruşmada dinlenen sanık Mehmet Çakmaktaş, "Eşim Emine'den huzurunuzda özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Ancak, kendisi bana çok hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Ben kendisini kasten yaralamadım" dedi. Sanık Çakmataş, eşi Emine Çakmaktaş'ta kendisine ait özel videolarının olduğunu, videolarını kullanarak kendisini birinci eşinden ayırdığını iddia ederek "Beni o akşam bu görüntüleri ifşa etmekle tehdit etti. Ben tutuklandıktan sonra bu görüntüleri ilgili kişilerin ailelerine göndererek suç işlemiştir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.