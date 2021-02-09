Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrencilere tablet dağıtıyor

Göreve geldiği günden beri yaptığı hizmetlerle herkesin gönlünü fetheden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacak.

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31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanlığı koltuğuna oturan ve göreve gelir gelmez makam aracını satarak elde edilen gelirle ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için kolları sıvadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplumun birçok alışkanlığı değişirken, belediyelerde hizmet önceliklerini salgının yaralarını ortadan kaldırmak olarak belirledi. Bunun en güzel örneği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görüyoruz. "Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı" olarak nam salan Hamza Şayir, koronavirüs salgını süresince de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan hizmetlere imza attı. Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtan Başkan Şayir, hemen sonrasında da yine bütün ilçe halkına patates ve soğan yardımında bulunmuştu.

8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacak

İmza attığı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesiyle büyük takdir toplayan Başkan Şayir, şimdi de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtacak.

''Geldiğim günden bu yana önceliğim cehaletle savaşmak''

Konuyla ilgili Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Dilovası Kocaeli'de eğitim sıralamasında maalesef en son sırada geliyordu. Bölgemiz dezavantajlı bir bölge. Eğitim konusunda eksiklerimiz var. Geldiğim günden bu yana önceliğim cehaletle savaşmak. Telekom alt yapımız da çok zayıf maalesef. Uzaktan eğitimde çocuklarımız geri kaldı.

''Türkiye'de eğitim ücretsiz olmalı''

Ailelerin ekonomik durumları da kötü. Bir evde 7 kardeş olan ev biliyorum. Şimdi bu kampanyamızla o evdeki 7 çocuğun 7'sine de birer tablet dağıtmış olacağız. Aslında ana fikrim şu: Türkiye'de eğitim ücretsiz olmalı. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyorum. Herkes eşit şartlarda okumalı ve bilgiye ulaşabilmeli. Bizim istediğimiz bu" ifadelerini kullandı.

Başkan Şayir, mecliste tablet müjdesini vermişti

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Şubat ayı meclis toplantısında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şu açıklamaları yapmıştı; “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim görsün diye önceliğimiz her zaman eğitim oldu. Bizde Dilovası Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman ihtiyaçlarını karşılamaya sosyal aktivitelerini yapmaya çalıştık. Şimdi eğitimde çıtamızı yükseltiyoruz. İlçemizde Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerimizin tamamına tablet dağıtımı yapacağız. Yaklaşık 10 bin tabletimizi önümüzdeki günlerde dağıtımını gerçekleştireceğiz”