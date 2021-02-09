İçki üreticisi firmanın 21 TIR'ı buhar oldu! İşin altından 40 milyonluk vurgun çıktı

TÜRKİYE'nin en büyük içki üreticisinin yaptığı oyun ifşa oldu. 337 bin 778 şişe içki, Gürcistan'a ihraç ediliyormuş gibi gösterilip yurt içi piyasaya satıldı. Üretici firmanın bu sayede KDV ve ÖTV ödemesinden kaçtığı, 40 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Abone ol

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre; Sarp Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a içki ihracatı yapan bir firmayı takibe aldı. Türkiye'nin en büyük içki üreticilerinden olan firma, evrak üzerinde 21 TIR dolusu içkiyi Gürcistan'a ihraç etmiş gibi gösterdi. Yürütülen çalışmalarda TIR'ların içerisinde içki yerine tekstil, mobilya, sebze ve meyve yüklü olduğu belirlendi.

Şişe başı 160 lira toplamda ise...

Gürcistan'a ihraç edilmiş gibi gösterilen 337 bin 778 şişe içkinin iç piyasaya satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle firmanın şişe başı 140-160 TL, toplamda da 40 milyon liralık KDV ve ÖTV ödemesi yapmadığı belirlendi.

31 kişi gözaltında! Şoförler itiraf etti

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul, Kırklareli ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda aralarında içki imalatı ve pazarlaması yapan firmanın yabancı uyruklu yetkilileri, paravan firma yetkilileri, gümrük müşavirleri ve araç şoförlerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. TIR şoförleri verdikleri ifadede Gürcistan'a götürdükleri yüklerin arasında içki olmadığını söyledi.