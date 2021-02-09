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Fatih Terim talimat verdi! İki yıldızın tapusu alınacak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in talimatı sonrası yönetim, kiraladığı Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in bonservisini sezon sonu almak için düğmeye bastı.

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Galatasaray'a ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in bonservisleri alınacak. Sabah'ın haberine göre, West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak. Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak.

Mostafa Mohamed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında FFP anlaşması sona erecek Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor.

Bu sezon 2 milyon Dolar kiralama bedeli verilen Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve 23 yaşındaki Mısırlı forvetin tapusu alınacak.

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