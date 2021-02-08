Altın tepetaklak oldu! İntegral Yatırım uzmanı ons ve gram altının yeni rotasını açıkladı

Altın, yatırımcısını son dönemde büyük hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki, güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Peki altını bundan sonra ne gibi gelişmeler bekliyor olacak? İntegral Yatırım uzmanı Esra Uzun altınla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uzun, ons ve gram altının rotasına ilişkin beklentilerini paylaştı.

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Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki faiz politikası değişimi sonrası altında işler birden bire değişti. Doların baskısından kurtulan altın fiyatları o tarihten itibaren adeta tepetaklak oldu. 3 ay gibi bir sürede gramında yaklaşık 130 Türk Lirası değer kaybeden altın yatırımcısına şok yaşattı. Haliyle altının geleceği yatırımcının kafasında dev soru işaretleri doğurmaya başladı. Altında makro gelişmeleri değerlendiren İntegral Yatırım uzmanı Esra Uzun, yatırımcıya kritik önemde uyarılar geldi. Uzun, gram altında fırsatları işaret etti.

Altında güncel durum

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın yeni iş gününe düşüşle giren altın fiyatları ilerleyen saatlerde toparlayarak 412 lira seviyesine geldi.

Ons altında aşağı yönlü eğilimin sürmesi bekleniyor

Altınla ilgili güncel gelişmeleri değerlendiren İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Esra Uzun yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Uzun, şunları söyledi;

Ons altın dünya genelinde gerçekleşen aşılama çalışmaları, ABD'de teşvik paketi konusunda kaydedilen olumlu gelişmeler ve makro verilerin de pozitif seyri ile zayıflıyor. Hızla yükselerek 1.10 seviyesi üzerine yerleşen ABD tahvil faizleri de ons altındaki gerilemeye destek oluyor. Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek işlemler hakim. ABD'de endeksler geçtiğimiz hafta yaptıkları düzeltme serisini geride bırakırken dün itibariyle S&P500 endeksi rekor tazeledi. Gelişmelerle beraber ons altın, dün önce 1818 seviyesinde bulunan desteği, sonrasında da 1810 seviyesindeki 50 haftalık ortalamayı aşağı yönde kırarak 1784 seviyesine kadar geriledi.

Yön tayin edici nitelikteki 50 haftalık ortalamanın aşağı yönde kırılması değerli metalin aşağı yönlü eğilimini onaylayıcı nitelikte oldu. 50 haftalık ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmesi halinde ons altındaki zayıf seyrin sürmesi beklenebilir. Alçalan trend içerisindeki değerli metalde ana strateji yükselişlerde satış yönlü durulması olabilir. Aşağıda 1774 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın ons altının tekrar 50 haftalık ortalaması üzerine yerleşmesi halinde pozisyonsuz beklemek faydalı olabilir. Günlük teknik göstergelerin de üzerindeki seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Şimdilik yukarı yönlü pozisyonlar riskli görünüyor.

Piyasalarda, teşvik paketi ve aşı çalışmaları ile ilgili olumsuz bir haber akışı gelmedikçe ons altında aşağı yönlü eğilimin sürmesi bekleniyor.

'Gram altın için yükselişler satış fırsatı olabilir'

Ons altındaki geri çekilmeye ek olarak DolarTL kurunun da aşağı yönlü eğilimde olması gram altındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Gram altında 422 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde zayıf teknik görünüm sürecektir. Gram altın için yükselişler satış fırsatı olabilir.