En dar ev satışa çıktı! Fiyatını duyan inanamadı

İNGİLTERE'nin Londra şehrinde bulunan en dar ev satışa çıktı. Evin 1,3 milyon dolarlık ( 9 milyon 250 bin Türk lirası) fiyatı duyanları şaşırttı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan ve kentin en dar evi olarak ünlenen e az yüz yıllık ev 1,3 milyon dolara (yaklaşık 9 milyon 250 bin lira) satılıyor. Shepherd’s Bush'ta yer alan evin 19, yüzyılın sonlarında ya da 20. yüzyılın başlarında inşa edildiği ve Viktorya döneminde şapka dükkanı olarak kullanıldığı belirtildi. Beş katlı evin en dar noktasının ise 1,6 metre olduğunu ifade edildi.



Tarihi özelliklerini koruyan evin melon şapka şeklinde bir lambaya sahip vitrini bulunuyor. Mülkü satan Winkworth adlı gayrimenkul kuruluşundan satış müdür yardımcısı olan David Myers, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Londra tarihinin eşsiz bir parçası" olduğu için evin satış fiyatını karşıladığını ifade ederek, "Evin boyutları baştan sona farklılık gösteriyor ve Londra’nın büyüsünü taşıyor” dedi.







Çatı terası bulunuyor

Alt zemin katın sonundaki mutfak evin en dar yeri olsa da, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yemek alanına açılıyor. 5 metre genişliğinde bir bahçe ise Fransız pencerelerinin arkasında uzanıyor. Bir yatak odası ve çalışma odasının bulunduğu birinci katta, aynı zamanda batı Londra'nın çatıları ve baca manzarasına hakim çatı terası bulunuyor.







Genç çift ya da yalnız birisi

Sarmal merdivenler ikinci kattan üçüncü kattaki ana yatak odasına çıkıyor. Myers, evi onun güzelliğini olduğu gibi gören "genç bir çift veya yalnız yaşayan bir kişi tarafından satın alınması beklediklerini sözlerine ekledi.