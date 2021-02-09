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Luis Suarez, Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Luis Suarez, Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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La Liga'da lider Atletico Madrid sahasında Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı. 8 maçlık galibiyet serisi son bulan Atletico'da Luis Suarez, Wanda Metropolitano'da attığı gollerle eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi gol krallığı yarışında geride bıraktı.

34 yaşındaki yıldız, ilk 17 maçında 16 gol atarak 21. yüzyılda aynı kulüpte 16 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu. Bu alandaki istatistiğin eski sahibi 2009-10 sezonunda Real Madrid adına 15 gol kaydeden Cristiano Ronaldo'ya aitti.

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