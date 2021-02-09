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Eskişehir'de 40 haneli apartman "Kovid-19" nedeniyle karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de 40 haneli apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesinde bir apartmanın bazı sakinlerinde görülen belirtiler üzerine, sağlık ekipleri 98 kişiye test yaptı. Test sonucunda 5 dairedeki 14 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada, hastalığa yakalananların diğer apartman sakinleriyle temaslı olabileceği ihtimali göz önüne alınarak, bina 10 günlüğüne karantinaya alındı. 

Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, apartmandaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleriyle koordinasyonlu çalıştıklarını belirterek, "Devletimiz sağ olsun tüm eksiklikleri gideriyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza düşen görev maske, sosyal mesafe ve hijyen." dedi. 

Karantinadakilerin ihtiyaçları, Tepebaşı Kaymakamlığınca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. 

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