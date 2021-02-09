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HABER /  POLİTİKA

CHP'de Muharrem İnce rüzgarı sert esmeye başladı! Tek tek istifa ediyorlar

İnternethaber'in sevilen programı İki Mahalle'de CHP kulislerini yakından takip eden gazeteci Gürkan Hacır, Muharrem İnce'nin ardından CHP'den istifaların başladığını belirtti.

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Muharrem İnce'nin dün "CHP'den ayrılıyorum" açıklamasının ardından CHP'den peş peşe istifa haberleri de gelmeye başladı.  Memleket hareketini partiye çevirmeye hazırlanan Muharrem İnce'nin partisinde kurucu üye olarak görev alacak isimler tek tek istifa ediyor.

İnternethaber'in sevilen programında konuyu yorumlayan Gürkan Hacır, istifa haberlerini de son dakika olarak paylaştı. Hacır, 60-65'e yakın ismin kurucu üyenin olmak için e-devletten istifasını verdiğini açıkladı. 

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