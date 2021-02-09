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Sakarya'da çürümüş ağaçta buldu: Böylesini ancak belgeselde izlerdim

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da yaşayan Şerif Sarı devrilen bir ağacın kovuğunda bulduğu balla şaşkına döndü. Sarı "Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim" dedi.

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Açmabaşı Mahallesi’nde yaşayan Şerif Sarı, kar nedeniyle fındık bahçesine devrilen Gürgen ağacını kesti. Ağacın içten çürüdüğü için devrildiğini belirten Sarı, havaların ısınmasıyla fındıklarına zarar vereceğini düşündüğü ağacı parçalayıp, yakacak olarak kullanmaya karar verdi. Sarı, ağacı parçalara ayırıp fındık bahçesinden çıkardığı sırada, ağacın kovuğunda bal olduğunu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

Sarı, “Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum. Bugün o isteğime ulaştım. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum” dedi.

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