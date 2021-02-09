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Galatasaray'dan transfer bombası! İlk temas kuruldu

Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile gelecek sezon için görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

Bir yandan ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını şimdiden başlamış durumda.

İsmi şimdiden birçok futbolcuyla geçen Galatasaray'la ilgili olarak bir iddia da İtalya'dan geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Meksika ekibi Leon forması giyen Yairo Moreno ile görüşmelere başladığını öne sürdü.

Schira Türkiye saati ile gece saat 04.47'de paylaştığı haberinde, 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek oyuncusunun Avrupa'da oynamak istediğinin altını çizdi.

Porto'da istiyor                                                                                                                    Schira ayrıca Haziran ayında Leon ile sözleşmesi sona erecek olan Yairo Moreno'yu Galatasaray'ın yanı sıra Porto'nun da istediğini belirtti.

Kariyeri: 2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.

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