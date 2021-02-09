Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan TESK Başkanı Palandök'e ziyaret fiyat istikrarı konuşuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarına yönelik iletişim faaliyetleri kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nu (TESK) ziyaret etti. Yüzde 5 enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yapılan görüşmede Ağbal, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le bir araya geldi

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, beraberindeki heyetle önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu (TESK), ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) ziyaret etti. Ağbal her iki ziyarette de sorunları dinlemenin yanı sıra, enflasyonla mücadele kararlılığını vurguladı. Ziyarette bankanın genel politikalarına yönelik bir de sunum yapıldığı öğrenildi. Naci Ağbal ziyarette, “Eğer sabırlı olursak 2023 yılına kadar enflasyon yüzde 5 olabilir. Enflasyon düşürmesinde çok kararlıyız.” dediği belirtildi.

Ziyaretlere yönelik Merkez Bankasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ziyaret edildi. Ziyaret sırasında TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu.” denildi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada ise, “Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması yönünde atılan adımlara esnafın desteği ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık. Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Güvenin sağlanması, vatandaşın Merkez Bankasının rakamlarının kalıcı olmasını düşündüğü bir ortam gelişti. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek.” dedi.

Bu arada, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in toplantıda, esnafın finans alanında yaşadığı sorunları da aktardığı belirtildi. Bu kapsamda POS cihazlarının komisyonlarının yüksekliği, kredi ertelemelerinin bütün kamu bankalarında aynı standartlarda yapılmasının talep edildiği bildirildi. Öteyandan, Naci Ağbal’ın Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı dönemlerinde de esnafların talep ettiği stopaj ve tabela vergilerinin ertelenmesi ile defter tutma hadlerinin yeniden belirlenmesi, sigara-alkol satışlarının matraha dahil edilmemesi taleplerini ilettiği bildirildi.

Merkez Bankası: Ekonomiye en büyük katkıyı fiyat istikrarı ile verebiliriz

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, Merkez Bankası toplantılarda yaptığı sunumda para politikasının özetlenmesi yanında enflasyonla mücadele kararlılığı vurgusu yapıldı. Sunumda, “Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük enflasyon oranını ifade etmektedir. Kalıcı fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır” mesajı verildi.

Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkelerin enflasyon oranlarının karşılaştırıldığı sunumda, ayrıca Türkiye’nin risk priminin seyri de anlatıldı. Türkiye’nin hem risk primi hem de enflasyonda diğer gelişmekte olan ülkelerden olumsuz ayrışmasına yönelik grafiğe yer verildi. Sürdürülebilir büyümenin risk primi ile paralel seyrettiği belirtilen sunumda, para politikasının enflasyonla mücadeleyi önceleyerek hem enflasyonu, hem de risk primini düşürmeyi hedeflediğinin altı çizildi.

Aralık 2020 itibariyle döviz kurunun enflasyona etkisine ilişkin bilgi verilen sunumda, TÜFE’nin eğer TL değer kaybetmeseydi yüzde 7 seviyesinde oluşacağı oysa gerçekleşen enflasyonun yüzde 14,6’ya kadar çıktığı belirtildi.

Enflasyon katılığı olarak adlandırılan artan fiyatların geri gelmemesine yönelik etkinin ise 2020’de 5,6 puan olduğu bildirildi. Sıkı para politikasına geçişle enflasyon beklentilerinin hızla gerilediği bilgisi de verildi.