Lewandowski, Bayern Münih'i finale taşıdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, Al Ahly'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ahly'yi karşı karşıya getiren maçta kilidi Robert Lewandowski çözdü.
Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 17. dakikadaki golüyle devreye 1-0 önde girerken yıldız golcü 85. dakikadaki golüyle sonucu belirledi.
Rakibini 2-0 mağlup eden Bayern Münih turnuvada adını finale yazdırdı. Bayern Münih finalde Meksika ekibi Tigres ile karşılaşacak.