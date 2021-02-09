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Lewandowski, Bayern Münih'i finale taşıdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, Al Ahly'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Ahly'yi karşı karşıya getiren maçta kilidi Robert Lewandowski çözdü.

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 17. dakikadaki golüyle devreye 1-0 önde girerken yıldız golcü 85. dakikadaki golüyle sonucu belirledi.

Rakibini 2-0 mağlup eden Bayern Münih turnuvada adını finale yazdırdı. Bayern Münih finalde Meksika ekibi Tigres ile karşılaşacak.

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