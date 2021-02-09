Kastamonu'da saniyelere karşı savaş! Mahalleye sıçrayan orman yangını söndürüldü

KASTAMONU'da henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, mahalleye sıçradı. Vali Avni Çakır, 3 evin tamamen yandığını belirtirken yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Abone ol

Abana İlçesine bağlı Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede Çayırcık Mahallesi'ndeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltıldı. Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekiplerinin müdahalesi başarıyla sonuçlandı.

Yangının sebebinin bilinmediğini belirten Çakır, "Çayırcık ve Hacıveli mahallelerinin ortak noktasında sebebi şu an için belli olmayan ama aşırı rüzgardan dolayı elektrikle alakalı olabileceğini düşündüğümüz bir yangın çıktı." dedi.

Çakır, son duruma ilişkin şöyle konuştu:

"Şu anki tespitlere göre 3 evimiz tamamen yandı. Bir evimizde de çatı yangını söz konusu. Can kaybı yok. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sahasını tamamen gezdik. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. İnşallah birkaç saate kadar da soğutma çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Yangında ahırı yanan ve içerideki 11 küçükbaş hayvanını son anda kurtaran Mehmet Nuri Akıntürk ise gece saatlerinde köy muhtarının kendisini aradığını söyledi.

Daha sonra yangını gördüğünü anlatan Akıntürk, "Koştum, koyunlarımı çıkarttım. Arabamı uzaklaştırdım. Yangına müdahale ettim. Evimin etrafında ot ve tahtalar yandı. Koyunlarım içerideydi. Benim de başım ve kaşlarım yandı." dedi.

Ahırın kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Akıntürk, içindeki 2 ve 3 günlük kuzuları da kurtardığını kaydetti.