Halil Sezai kaç yaşında nereli ilk evliliği kiminle evliydi?

Yaşlı komşusunu darp ettiği için bir süre cezaevinde kalan ardından tahliye edilen şarkıcı Halil Sezai sevgilisi Melike Beşli'ye evlenme teklifi etti ve instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından Melike Beşli merak konusu oldu. Peki kimdir Halil Sezai'nin sevgilisi, kaç yaşında?

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Son günlerin olaylı ismi Halil Sezai uzun süredir birlikte olduğu Melike Beşli ile evlilik kararı aldı ve tektaşı taktı. Sevgilisi Melike Beşli o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Yaşlı komşusunu darp eden ve cezaevine giren Halil Sezai geçtiğimiz günlerde tahliye olmuş ve yeni hayatına başlamıştı. Şarkı hazırladığı söyleyen ve kameralardan uzak durmayı tercih eden Halil Sezai'in sevgilisi bu haberin ardından merak konusu oldu. Peki kimdir Melike Beşli, kaç yaşında?

Halil Sezai 2015 yılında ani bir kararla Zehra Kaya ile evlenmiş ve 1 ay sonra boşanma kararı alıp boşanmıştır. Halil Sezai ve Zehra Kaya’nın evliliğinin bitmesinin arkasında Melike Beşli olduğu iddia edilmişti. Halil Sezai ani bir karar ile boşandıktan sonra Melike Beşli ile aşk yaşamaya başladı.

Halil Sezai’nin kız arkadaşı Melike Beşli’nin Halil Sezai’nin hayranı olduğu söyleniyor. Melike Beşli’nin Halil Sezai’nin bir konserine gittiği ve konserde tanıştıkları ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı. Melike Beşli ile ilgili detaylı bilgi bilinmiyor.

Halil Sezai kimdir: Halil Sezai hem oyuncu hem de şarkıcıdır. 16 Ağustos 1979 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Halil Sezai’nin annesi öğretmen, babası ise eski bas gitarcıdır. Babası bas gitarcılığın yanında muhasebecilik de yapmıştır. İlkokul ve orta okulu Eskişehir’de oturdukları mahallede tamamlayan sanatçı, liseyi ise Eşkişehir Lisesi’nde okumuştur. Sonrasında ise Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Halil Sezai Paracıkoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde Ankara Devlet Konservatuarı 2003 yılı Müzik Bölümünden mezun olmuştur. Daha çok şarkıcı kimliği ile bilinse de İncir Reçeli 1 ve İncir Reçeli 2 filmleri ile oyuncu kimliğini de izleyenlere göstermiştir. İncir Reçeli filmi ile büyük beğeni almıştır.