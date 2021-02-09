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Lodos fena vurdu! Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısını uçtu

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı yerinden koparak önce karşı binaya çarptı daha sonra da yere savruldu.

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 İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sultangazi 1429. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Hem gece hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağın boş olması yaralanma ve can kaybını önlerken, yerinden kopan çatı parçalarının karşı binaya da zarar verdiği görüldü. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü ile yerinden koparak sokağa savrulan çatı parçalarını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri de 5 katlı binanın çatısında incelemelerde bulundu. Binanın çatısından koparak yere savrulan parçalar iş makinesi yardımı ile kaldırıldı. 

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