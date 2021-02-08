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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26.900'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 632'si semptomatik olmak üzere 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 103 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 567 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e, ağır hasta sayısı ise bin 310'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

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