BIST 1.535
DOLAR 7,08
EURO 8,53
ALTIN 418,06
HABER /  MEDYA

CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı

"Havayı Koklayan Adam" lakabı ile tanınan ve sunduğu hava durumu programları ile CNN Türk'ün simge isimlerinden biri haline gelen Bünyamin Sürmeli, 21 yılın ardından kanalla yollarının ayırdı.

Abone ol

Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk kanalında 21 yıldır hava durumu programları sunan meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

"21 YIL 3 AY. ALLAHAISMARLADIK"
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden ayrılığı duyuran Havayı Koklayan Adam, paylaşımına, "21 yıl 3 ay. Allahaısmarladık CNN Türk" notunu ekledi. Sürmeli, ayrılığa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bünyamin Sürmeli, CNN Türk'e veda etti

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten haddini aşan sözler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi!
Gürkan Hacır'dan Muharrem İnce ile ilgili bomba kulis!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Şubat 2021)
Boş arazide yakılan ateş, 30'a yakın aracı kül etti
Almanya'dan Meis yorumu: Yunanistan boş bir rüya görüyor
İran'da ikinci yerli koronavirüs aşısı tanıtıldı
Tesla'nın Bitcoin açıklaması tarihi zirveye götürdü
Daha koronavirüs bitmeden Tanzanya'da gizemli hastalık paniği
Mehmet Bozdoğan kimdir hangi dizilerde oynadı?
Yorumlar