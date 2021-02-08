CNN Türk'ün simge isimi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı

"Havayı Koklayan Adam" lakabı ile tanınan ve sunduğu hava durumu programları ile CNN Türk'ün simge isimlerinden biri haline gelen Bünyamin Sürmeli, 21 yılın ardından kanalla yollarının ayırdı.Abone ol
Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk kanalında 21 yıldır hava durumu programları sunan meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, kanaldan ayrıldığını duyurdu.
"21 YIL 3 AY. ALLAHAISMARLADIK"
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden ayrılığı duyuran Havayı Koklayan Adam, paylaşımına, "21 yıl 3 ay. Allahaısmarladık CNN Türk" notunu ekledi. Sürmeli, ayrılığa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.