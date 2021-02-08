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Ümraniye'de ev eşyası üretilen fabrikada yangın

Anadolu Ajansı

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 itfaiye aracıyla binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki yangına 5 farklı noktadan müdahale ediliyor. 

Binanın içerisinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu bildirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde trafiğe kapatıldı

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 itfaiye aracıyla binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki yangına 5 farklı noktadan müdahale ediliyor. 

Binanın içerisinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu bildirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde trafiğe kapatıldı. 

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