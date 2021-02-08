Hepsi birbirinden değerli! Eskişehir'de 92 adet ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir şüpheli araçta yapılan aramada 92 parça tarihi eser ele geçirildi.Abone ol
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.H. isimli şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarmanın takibe aldığı şüphelinin aracı, Çukurhisar Mahallesi girişinde durduruldu. A.H. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 55 adet sikke, 25 adet obje, 3 adet küpe, 4 adet yüzük ve 5 adet metal eşya ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan A.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.