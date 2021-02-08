Türkiye ile Macaristan arasında yeni işbirliği! Bakan Pekcan imzaladı

Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu Mehib arasında iş birliği anlaşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla imzalandı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu Mehib arasında reasürans iş birliği anlaşması imza töreni düzenlendi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve Mehib Genel Müdürü Jákli Gergelyand tarafından imzalanan anlaşmayla, Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta/reasürans desteği sağlanmasına imkan tanındı.

İki ülke arasındaki ticaret 2,7 milyar dolara ulaştı

İmza töreni sonrası açıklama yapan Bakan Pekcan, Macaristan ile olan dostane ilişkilerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bu ilişkileri ticari ve ekonomik alanda da artırmak üzere her iki tarafta el birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Şu anda iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 2,7 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, "Sayın cumhurbaşkanımız ve Macaristan'ın sayın başkanının hedefledikleri üzere 6 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için karşılıklı çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımızı gerek Macaristan'da gerek de Türkiye'de ortak yatırım iş birlikleri alanını cesaretlendiriyoruz. Sayın Szijjarto'ya da bu konuda öncü rol oynadığı için Macar firmalarına Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Macaristan'da çalışan personel için B tipi vize desteği istendi

Daha önce Afrika ile ilgili iki çalıştay yaptıklarını ve bugün de çok güzel bir anlaşma imzaladıklarını belirten Pekcan, "Bu anlaşma da iş dünyasının üçüncü ülkelerde yapacağı projelerde finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak. Onlara projeler alırken destek olacak. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce Afrika ile ilgili iki çalıştay yapmıştık. İnşallah pandemi sonrasında bir çalıştayı da, sayın bakanla Budapeşte'de gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık. Bunun dışında sayın Szijjarto'nun eş başkan olduğu toplantı esnasında geçiş kotaları 74 bine artırılmıştı. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ettik. Ama hala Romanya-Macaristan sınırında bekleyen TIR'larımızda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Türk iş insanlarının ve Macaristan'da çalışan personelin B tipi vize alması konusunda desteklerini rica ettik. Kendileri de bu konunun hızlandırılması için talimat verdi" diye konuştu.

"AB ülkeleriyle ticaret ve ekonomik alanda görüşmelerimizi sıklıkla sürdüreceğiz"

Bakan Pekcan, görüşmede, Gümrük Birliği ile ilgili konuları da ele aldıklarını ifade ederek, "AB ile ilgili konular gündeme geldi. Başta Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve tam üyelik müzakereleri olmak üzere. Biz sayın Szijjarto'nun her zamanki iş birliği için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu imzaladığımız anlaşmada her iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendirecek ve artıracaktır. Bundan böyle de başta Macaristan olmak üzere AB ülkeleriyle ticaret ve ekonomik alanda görüşmelerimizi sıklıkla sürdüreceğiz" dedi.