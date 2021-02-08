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Eskişehir'de feci kaza! Yol trafiğe kapandı uzun araç kuyrukları oluştu

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde bulunan Hasan Polatkan köprü altında meydana geldi. Raşit E. idaresindeki 26 RL 869 plakalı TIR ve Ayhan D.’nin kullandığı 26 ACT 673 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan reklam panolarına çarparak durabildi.

Çarpışma sonucunda kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Öte yandan kazanın etkisiyle bir süre trafiğe kapanan yolda, uzun araç kuyruk oluştu.

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