Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi.

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Son haftalarda kötü sonuçlar alan Konyaspor'da gözler Teknik Direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve taraftar da sosyal medyadan deneyimli çalıştırıcının istifasını istemişti. Yöneticiler ve Kartal bir araya gelerek sözleşme feshi için karar verdi.

İttifak Holding Konyaspor, ayrılığa yönelik açıklamada bulundu. O açıklamada 'Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Konyaspor, dün 21'inci dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı 1-0 yenilmişti. Konya ekibi Süper Lig'de 24 puanla 15'inci sıradayken düşme hattındaki ilk takımla arasında 2 puan fark bulunuyor.

Öte yandan koltuğun boş kalmasından sonra Konyaspor'un İlhan Palut ile görüştüğü aktarıldı.

Konyaspor'un paylaşımı: