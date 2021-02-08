Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba gününe işaret etti: Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merak uyandıran açıklamalar geldi. Erdoğan, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"2023 seçimi kritik öneme sahiptir"

"Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın, samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin her ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle, mücadeleye zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir.

Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye'nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

"Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamaya çalıştık"

Sürekli sahada olmamız şart. AK Parti olarak, bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden mesaisinden feda yapan dava erleriyle geldik. Farklı odakların tehditlerine maruz kaldık, tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek, her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamaya çalıştık.

"Her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz"

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. İzlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz.

Yeni sondaj çalışmaları

Karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. İşte şu anda karşımda Fatih'i görüyorum. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmek idrakini görüyorum. Biz Karadeniz'de doğal gaza ulaştık mı ulaştık. Fatihle ulaştık, şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Şimdi denizin dibine sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz.

Muharrem İnce'nin istifa kararı

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Parçalanmaya başladılar. CHP kendi hükmü şahsiyeti için ne yapıyor diye baktığımızda karşımıza boşluk çıkıyor. Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakı dengede tutmaktır. CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük, tek parti seviyesine geldi. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan kişinin, partisindeki taciz, tecavüzü kapatmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen'de AK Parti iktidar oldu.

"Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim"

Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. Artık siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar."