Muharrem İnce'nin istifası kesinleşti! Yönetimi bombaladı: Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum

CHP yönetimi ile uzun süredir fikir ayrılıkları yaşayan Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında son dakika açıklamalarda bulundu. İnce, gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu yönetimini bombalayan İnce, 'Yönetimle, sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum' dedi.

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Ve CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı... Bir basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, CHP'den gün içinde istifa edeceğini duyurdu. İnce, ayrılık açıklamasında CHP'ye çok sert eleştirilerde bulundu. İnce, 'isim vermeden sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler biz atanmış rektör istemiyoruz deyince sayın Erdoğan “yürekleri yetse cumhurbaşkanına da istifa diyecekler” dedi.

Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim, muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda.

Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki: Evet, istifa etmelisin! Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor.

'Toplumu karpuz gibi bölmüşler'

Toplumu karpuz gibi bölmüşler, herkes yerinden memnun ama biz memnun değiliz. Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne.

Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez.

Biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız. Rahmetli Demirel'in tanımıyla konuşan bir Türkiye adaleti tesis edeceğiz ve bu ülkenin gençlerini teknolojiyle tanıştıracağız. Vicdan olacak her yaptığımız işte. Önce vicdan üretim olacak, üretim refahın tabana yayacağız.

Gelelim muhalefete. Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Atatürk isminin silindiği AK Parti iktidarında Atatürk diyemeyen CHP yöneticilerinin de olması içimizi kan ağlatmaktadır.

Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP’dir. CHP artık bir tabeladan ibaret, benim hedefim 50+1.

'Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum'

ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum… Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk’e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum.

'e-Devlet üzerinden istifa edeceğim'

Teknolojiyi kullanarak, az sonra e-Devlet üzerinden istifa edeceğim. 42 yıllık emek var, gerekçesini yazılı olarak da açıklayacağım.

CHP’den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi’ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız.