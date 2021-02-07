AÖL kayıt yenileme tarihleri son gün ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerinin hemen ardından sınavlar için geri sayıma başlayacak. Çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylar sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtlayacaklar.

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AÖL kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz günlerde MEB tarafından başlatılmıştı. Henüz işlemlerini tamamlamayan adaylar AÖL kayıt yenileme tarihleri için belirlenen son güne kadar işlemlerini yapabilecekler. Peki, MEB AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

ÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili olarak MEB’den yapılan açıklamada 22 Ocak’ta başlatılan işlemlerin 15 Şubat’ta sona ereceği bilgisi paylaşıldı. MEB’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.

b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE)ü

2. dönem kayıt yenileme ne zaman: ." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL sınav tarihleri

Bakan Selçuk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.