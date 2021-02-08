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Ankara'da dehşet! Arkadaşını boğazını keserek yaraladı

ANKARA'da, kavga ettiği arkadaşını boğazını kesip yaralayarak kaçan Fırat S.T, polisin çalışması sonucu yakalandı. Birçok suçtan sabıkası bulunan şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Ankara'dan son gelen haber korkunç... Mehmet A, önceki gün bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği Fırat S.T.'nin bıçakla boğazını kesmesi sonucu yaralandı. Mehmet A, çevredekiler tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Fırat S.T, polisin çalışması sonucu dün yakalandı. 'Oto hırsızlığı', 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten adam yaralama', 'suç uydurma' gibi suçlardan sabıkası bulunan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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