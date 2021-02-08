Almanya polisten skandal olay: Böyle hazımsızlık görülmedi

ALMANYA'da polis şiddeti eylemine Türk bayrağı direğiyle katılan gurbetçiye 1.200 euro ceza yedi. Alman polisi direğin ucundaki hilal ve yıldızı kesici alet olarak kabul etti.

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Almanya’nın Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaleti Wuppertal kentinde polisin orantısız güç kullandığı gerekçesiyle düzenlenen protesto bir skandala imza atıldı. Alman polisi, Wuppertal kentindeki protestoya Türk bayrağı direğiyle katılan gurbetçi Murat Güneş'i hazmedemedi. Alman polisinin Türk bayrağı direğinin ucundaki kromdan yapılmış "yıldız ve hilali" kesici alet kapsamına alarak, Güneş'i mahkemeye sevk etti.



Yaşadığı olayla ilgili konuşan Güneş, "Protesto sırasında taşıdığım Türk bayrağı direği birilerini rahatsız etti. Bayrak direğinin ucundaki ay ve yıldız, kesici alet kapsamında değerlendirildi. Hem 1.200 euro ceza kesildi, hem de mahkemede hakkımda dava okunacak." şeklinde konuştu.







"Türkiye düşmanlığının geldiği son noktadır"

Güneş, Avrupa'nın bir çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da artan polis şiddetine tepkimizi göstermek için yasal olarak protesto düzenlediklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz hafta bir vatandaşımızın öldürülmesi ve bazı vatandaşlarımızın yaralanmasıyla ilgili polis şiddetini protesto ettik. Tabi polisler kendilerini protesto ettiğimiz için bizi yakın takibe aldı. Araçlarımızı kontrol ettiler. Herhangi bir kusuru bulamayınca Türk bayrağımıza yöneldiler. Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızın ucundaki ay ve yıldız metali sivri diyerekten bizi mahkemeye verdiler. Yani bizim bayrağımız hilal ve yıldızı kesici alet olarak kabul edildi. Bizi mahkemeye çağırdılar. Mahkemeden gönderilen tebliğde eğer gelmeyecek olursanız polis zoruyla getiririz yazıyordu. Sanki elimizde bayrak değilde otomatik silah varmış gibi aynı muameleyi yaptılar. İnşallah büyüklerimizin bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu Almanya’daki Türkiye düşmanlığının geldiği son noktadır. Bizler burada sindirilmeye çalışıyoruz" dedi.







"İki kere 1200 euro ceza yazdılar."

Almanya’nın Wuppertal kentinde bölücü terör örgütü PKK sempatizanları ve üyelerinin örgüte haraç topladığını belirten Güneş, "Polisler bunu bildikleri halde operasyon yapmıyor. Ama işte görüldüğü gibi bizlere olmadık bahanelerle cezalar yazıyorlar. İki kere 1200 euro ceza yazdılar. Resmen bölücü terör örgütü mensuplarına dokunmuyorlar” diye konuştu.