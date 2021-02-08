Müstehcen görüntü skandalı ülkeyi karıştırdı! Sipariş üzerine cinsel içerikli video satıyordu
Striptiz kulüp, bar ve restoran skandallarından sonra İngiltere Kraliyet Donanması'nda müstehcen görüntü skandalı patladı.
İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın adının karıştığı rezaletlere bir yenisi daha eklendi. 2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant geçtiğimiz aylarda yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.
Şimdi de Kraliyet Donanması'ndan bir teğmen, çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla uygunsuz videolar çekerken yakalandı. Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki Teğmen Claire Jenkins, Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıktı.
Teğmen Claire Jenkins'in öfkeli üsleri, kadının sipariş üzerine sattığı cinsel içerikli videoların ortaya çıkması üzerine soruşturma başlattı. Kadının ayrıca adının Liam Doddington olduğu öğrenilen denizci sevgilisi bile birlikte düzenli olarak müstehcen görüntüler paylaştığı da ortaya çıktı.
Kraliyet Donanması'nda, çiftin yabancı ajanlar tarafından şantaja uğrayabileceğine dair korkular bile var. Jenkins, geçen hafta kendisiyle yüzleşen üslerine gizli hayatıyla ilgili itirafta bulundu.