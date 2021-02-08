Müstehcen görüntü skandalı ülkeyi karıştırdı! Sipariş üzerine cinsel içerikli video satıyordu

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın adının karıştığı rezaletlere bir yenisi daha eklendi. 2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant geçtiğimiz aylarda yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.