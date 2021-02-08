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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan endişelendiren açıklama: Yayılmaya devam ediyor

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak tedbirlere uymada rehavete kapılarak, uyulması gereken kuralların önemsenmemesi halinde kontrollü sosyal hayat sürecinin uzayacağını belirtti.

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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabı üzerinden önemli uyarılarda bulundu. Vali Şıldak paylaşımında; “Hepimizi sağlıklı günlere yaklaştıracak hayırlı bir hafta diliyorum. Tedbirlere hep birlikte uyarsak salgını kontrol altına alabiliriz.

Ancak bu konuda rehavete kapılır, tedbirleri önemsemezsek ne yazık ki kontrollü sosyal hayat süreci uzayacak! Hastalığın yayılımı durmuyor!” ifadelerini kullandı.

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