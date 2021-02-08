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HDP bugün detaylarını açıklıyor! "Herkes İçin Adalet" kampanyası

HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.

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Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.

Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kampanyanın açıklanacağı toplantıya, HDP MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra siyaset, sanat ve akademi dünyasından bazı isimlerin katılması bekleniyor.

HDP'li Alican Önlü, geçtiğimiz gün "Yeni yıla girerken, aslında tüm sorunların kaynağı olan bir adaletsizlik yaşanıyor. Kürtler yaşıyor, Aleviler yaşıyor, kadınlar yaşıyor, doğa yaşıyor ve toplumun yüzde 90’ı adaletsizlik yaşıyor. 2020 yılı buluşma yılı olurken, şimdi de artık adaleti sağlamanın zamanıdır. Onun için ‘Herkes İçin Adalet’ diyoruz. 2021 yılı aynı zamanda adaleti inşa yılı olacak. Adaleti inşa etmenin sürecini başlatıyoruz” demişti...

hdp
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