İstanbul Başsavcılığı'ndan Enis Berberoğlu kararı! Berberoğlu'nun statüsü kaldırılsın

ANAYASA Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı verdiği Enis Berberoğlu hakkında İstanbul Başsavcılığı'ndan flaş adım geldi. Başsavcılık, Enis Berberoğlu'nun mahkumiyetinin kaldırılmasını istedi. Berberoğlu için, "dokunulmazlığının kaldırılması" fezlekesi istendi.

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Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine mütalaasını sundu.

Başsavcılıkça mahkemeye sunulan mütalaada mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi istendi.

Mütalaada ayrıca Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesinin istenilmesi talep edildi.

Başsavcılık: AYM kararı bağlayıcıdır...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütaalası şöyle:

- Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında; sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde millet vekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

- Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir.

- Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi, Kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

Berberoğlu'nun avukatından ilk tepki...

Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar mütalaa ile ilgili konuştu. Acar, “Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uygun bir görüş vermiştir. Mahkemenin de AYM’ye uygun olarak bugün işlem yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.