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İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık gelişmiş askeri teçhizat alma planını onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi ABD'den 9 milyar dolar tutarındaki gelişmiş askeri teçhizat alınması planını onayladı.

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İsrail güvenlik kabinesi ABD'den 9 milyar dolar tutarindaki savaş uçakları ve gelişmiş askeri teçhizatın tedarikinin planlanması için toplandı.Yaklaşık 7 saat süren toplantıya Savunma Bakanı Benny Gantz da katıldı.

Güvenlik kabinesi onayladı Maliye Bakanlığı karşı çıktı
İsrail Güvenlik Kabinesi, ABD'den 9 milyar dolar tutarındaki savaş uçakları ve gelişmiş askeri teçhizatın tedariki yoluyla hava kuvvetlerini güçlendirme planını onayladı.

Maliye Bakanlığı, Tel Aviv'in planı finanse etmek amacıyla ABD bankalarından kredi almasının gerekeceği, bunun da ABD tarafından İsrail'e yapılan yıllık yardımdan düşülmesi anlamına geleceği için anlaşmaya karşı çıktı.

F -35 almayı da planlıyorlar
İsrail'in ABD'den almayı planladığı savaş sanayi ürünlerinden bazılarını Chinook helikopterleri, F-35 ve F-16 savaş uçakları, bombalar ve gelişmiş silahlar oluşturuyor.

İsrail'in en büyük askeri destekçisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında bu ülkeye 10 yıl içinde 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacağını açıklamıştı.

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