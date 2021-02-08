Altın daha da düşer mi? Altın fiyatları için iki uzmandan kritik uyarılar

Altın, geçtiğimiz hafta yatırımcısını fena halde üzdü. Çeyrek altın bir haftada 47 lira değer kaybetti. Altındaki düşüş ne kadar sürecek? Altın almak için uygun zaman mı? Altın ve piyasa uzmanları İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcılara 'altın değerinde' öneriler geldi.

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ALtın fiyatlarında bir süredir devam eden düşüş geçtiğimiz hafta da sürdü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 410,8 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 2.630 liraya geriledi. Geçen hafta 705 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 657 liraya düştü. Altın ve piyasa uzmanı İslam memiş, "Altın tekrar yükselişe geçecek, düşük fiyat alım için fırsat" derken, teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "Altın tekrar yükselişe geçecek" dedi.

İslam Memiş: Yakın gelecekte yukarı atak yapacak

Altın fiyatlarındaki bu gerilemenin geçici olduğunu belirten altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki bu gerileme geçici. Yakın bir tarihte altın fiyatlarının yukarı doğru ataklar yapacak. Özellikle bu düşüş sürecinde altın yatırımcılarının panik satışı yapmaması önemli" dedi. Memiş, "Altın fiyatlarındaki baskınlanmanın geçeci bir süreliğine olduğunu, bu düşüşlerin altın borcu olan, düğün yapacak ya da altına ihtiyacı olan yatırımcısına da çok iyi alım fırsatları vereceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şatıroğlu: Yükselişin başlayacağı yer...

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, Twitter hesabından altın ve gümüş için uyarılarda bulundu. Şatıroğlu, "Altın dün 250 günlük üstel hareketli ortalamasını bir kere daha test etti ve üzerinde kaldı. Burada destek bulması çok önemli. Göstergeler aşırı satış bölgesinde. Tam yükselişin başlayacağı yer olarak görünüyor. Ancak bugün de artışı görmeden yükseliş başladı diyemeyiz." ifadelerini kullandı.