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Rusya'ya giden ilk blok ihracat treni Moskova'da seferini tamamladı

Son Dakika haberi; Türkiye'den Rusya'ya giden ilk blok ihracat treni Moskova'da seferini tamamladı.

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Tren, Gürcistan-Azerbaycan'dan geçerek Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri Vorsino'ya (Moskova) kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolu katederek Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştırdı.

TCDD'den yapılan video paylaşımında "Rusya’ya giden ilk blok ihracat trenimiz seferini tamamlamıştır." denildi.

3 bin 321 beyaz eşyayı taşıdı
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, BTK Demiryolu Hattı'nın etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının ürünü olan tren, 15 konteyner içerisindeki yurt içinde üretilen 3 bin 321 beyaz eşyayı taşıdı.

Kara ve demir yolu kombine taşımacılık ile kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılan bu taşıma faaliyeti, ihracatçıların lojistik maliyetlerine ve zaman kazanmalarına önemli katkı sunacak.

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