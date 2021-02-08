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Bursa'da şehir dışından bu manzara için geldiler! Gören fotoğrafını çekti

BURSA'da bulunan doğa harikası gölete şehir dışından turistler akın ediyor.

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Keles ilçesinin Gököz köyünde bulunan gölet, Uludağ’ın karla kaplı sırtlarını boydan boya görüyor. Uludağ’ın karla kaplı zirveleri göletin içine yansıyınca seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkıyor. Bu eşsiz manzarayı izlemek isteyen vatandaşlar Bursa şehir merkezinden ve farklı şehirlerden bu manzarayı izlemek için geliyor. Kartpostalları aratmayan bir manzaraya sahip Gököz göleti özellikle Uludağ’a kar yağdığında manzarasıyla izleyenleri hayran bırakıyor.

İstanbul’dan bu manzarayı izlemek için geldiklerini ifade eden ziyaretçiler, "Buranın ismini sosyal medyada duyduk. Çok beğendik. Bu güzel manzarayı izlemek için yüzlerce kilometre öteden geldik. Uludağ’ın karla kaplı zirvelerini buradan izlemek çok keyifli. Burada bulunan gölete karlı kaplı zirveler yansıyınca ayrı bir güzel oluyor" dedi.

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