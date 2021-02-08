Ekrem İmamoğlu ağzından kaçırdı! "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu ağzından kaçırdı: ""2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek."

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerle bir araya gelerek yeni projeleri hakkında bilgi verirken, Cumhurbaşkanı adaylığı için de sinyali verdi. İmamoğlu, "2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı bize geçecek" iddiasında bulundu.

HIZRAY projesini anlatan İmamoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı onay vermez..." hatırlatması üzerine gülerek, "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz" dedi ardından da ekledi: "2023'te tabii..."

'Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz' sözlerinden 'Cumhurbaşkanını darbe ile deviririz' sonucu çıkarılabileceği hatırlatılan İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmayı beklediğini ağzından kaçırdı.

İmamoğlu "2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu" ifadelerini kullandı.