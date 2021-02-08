BIST 1.537
DOLAR 7,06
EURO 8,50
ALTIN 411,34
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu ağzından kaçırdı! "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu ağzından kaçırdı: ""2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek."

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerle bir araya gelerek yeni projeleri hakkında bilgi verirken, Cumhurbaşkanı adaylığı için de sinyali verdi. İmamoğlu, "2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı bize geçecek" iddiasında bulundu.

HIZRAY projesini anlatan İmamoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı onay vermez..." hatırlatması üzerine gülerek, "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz" dedi ardından da ekledi: "2023'te tabii..."

'Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz' sözlerinden 'Cumhurbaşkanını darbe ile deviririz' sonucu çıkarılabileceği hatırlatılan İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmayı beklediğini ağzından kaçırdı.

İmamoğlu "2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Göbeklitepe'de gizemli monolit bulundu! Dünya'da 7 ülkede ortaya çıktı biri altın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni anayasa yanıtı olay oldu
İzmir'de tartışma sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü! Kardeş kanı aktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan kısıtlama ve maske açıklaması
Kayserispor, B.B. Erzurumspor’un şaibe iddiasına yanıt verdi
Cevad Zarif'ten ABD Başkanı Biden'a: Nükleer anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz
Süper Lig'de 28 sezon sonra bir ilk! Gören şaştı kaldı
Hüner Çoşkuner neden öldü hastalığı neydi Hüner Çoşkuner yaşı
Konya'da otomobille minibüs çarpışıp devrildi! Feci kazada korkunç detay
Hüner Çoşkuner cenazesi ne zaman nereye gömülecek?
Erzurum'da görenler hayret etti: Gelip burada resim çekip izliyorlar
Yorumlar 48 yorum