Göbeklitepe monolit esrarı çözülemedi! Dünya'da 7 ülkede ortaya çıktı biri altın

Dünyaya yayılan gizemli monolitlerden biri de Türkiye'de ortaya çıktı. Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan araziye yerleştirilmiş metal blokun sırrı günlerdir gündür çözülmedi. Şu ana kadar dünyada buna benzer monolitler ABD, Romanya, Kolombiya, Almanya, İspanya, Hollanda ve İngiltere’nin Wight Adası’nda ortaya çıktı. Türkiye'deki monolitin üzerinde Göktürkçe bir yazı yer alıyor...