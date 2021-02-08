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Süper Lig'de 28 sezon sonra bir ilk! Gören şaştı kaldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Lider Galatasaray, ikinci Beşiktaş ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe, 48 puanda bulunuyorlar.

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Süper Lig'de 24. hafta sonunda oluşan puan durumu, 28 sezon sonra bir ilke sahne oldu. Lider Galatasaray, ikinci Beşiktaş ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe, 48 puanda bulunuyorlar.

OPTA verilerine göre Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonların ikinci yarıları itibarıyla 1992/93'ün 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı.

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