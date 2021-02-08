Ordu Valiliği duyurdu! 2 mahalleye giriş çıkışlar kapatılacak

ORDU İl Hıfzısıhha Kurulu'nda, Fatsa ilçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahallelerinin karantina altına alınmasına karar verildi.

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Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 07.02.2021 tarihinde saat 23.00’te Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır." denildi.



Açıklamanın devamında "Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; Fatsa İlçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür." ifadelerini kullanıldı.



Giriş çıkışlar kapatılacak

Yasakların 2 mahalleyi kapsadığı belirtilen açıklamada "Bu kapsamda, Ordu İli Fatsa İlçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakalarının tespit edilmesi, muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu ili Fatsa İlçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahallelerinde 07.02.2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılması, yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.