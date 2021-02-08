Dikkat çeken araştırma! İşte koronavirüs salgınının Türkiye'deki etkileri

Pandemi döneminin topluma etkileri üzerine yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre 'normal' umutsuzluğu arttı ve her iki kişiden birinin yakını koronaya yakalandı.

Abone ol

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken hem salgına hem de salgının etkileri üzerine pek çok araştırma yapılıyor. AK Parti’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmada da çok ilginç sonuçlar yer aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre yapılan araştırmada kişilerin yüzde 48’i koronavirüs aşısı yaptırmayacağını belirtiyor. Ayrıca salgın döneminde toplumun 5’de biri sürekli baş ağrısından şikâyet etti.

İşte araştırmanın sonuçları:

‘Normal’ umutsuzluğu

- Geçtiğimiz mayıs ayında, “Bir yıl içerisinde normal yaşama döneriz” diyenlerin oranı yüzde 64 iken, ocak ayında buna inananların oranı yüzde 24’e düştü.

- Toplumun yarısı, devletin salgın yönetimine güvenmiyor. Geçtiğimiz mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının koronavirüs hakkında doğru ve güvenilir olduklarına ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.

- Kişilerin yüzde 48’i koronavirüs aşısı yaptırmayacağını belirtiyor. Devlete güvendiklerini söyleyenler arasında aşı yaptıracaklarını söyleyenlerin oranı iki kat fazla çıkıyor.

- Her iki kişiden birinin çevresinde koronavirüsten hastalanan var. Aralık ayından itibaren bu oranda artış yaşandı. Ocak ayında diğer aylara göre en yüksek orana çıktı. Verilere göre batı illerinde yaşayanların yüzde 42’si, doğu illerinde yaşayanların ise yüzde 64’ü ailesinde hastalanan olduğunu söylüyor. Doğuda kurallara daha az uyulmasının virüsün yayılma hızını arttırdığı yorumu yapılıyor.

Uyuyamıyoruz

- Kişilerin uykusuzluk ve baş ağrısında artış görüldü. Salgın döneminde toplumun 5’de biri sürekli baş ağrısından şikâyet etti. Bu dönemdeki baş ağrısıyla uykusuzluk arasında yakın bağ olduğu belirtildi.

- İçki ve sigara içenlerde az oranda, vitamin kullananlarda ise daha fazla oranda artış görüldü. “İçki ve sigarayı nadiren içiyorum” diyenlerin oranında artış gözlendi. Toplumun üçte biri kendini sigara tiryakisi olarak tanımlıyor. Kadınlar erkeklerden çok daha düşük oranda içki ve sigara tüketiyor. Yaş ilerledikçe her ikisinin de tüketimi düşüyor. 15-17 yaş grubundaki gençlerin 4’te biri sigara, 5’te biri içki içtiğini söylüyor.

Vitamin desteği

- Geçtiğimiz ekim ayında vitamin ve besin takviyesi kullananların oranı yüzde 4 iken, ocak ayında bu oran yüzde 12’ye çıktı. Hem koronavirüs salgınının etkisinin yitirmemesiyle, hem de kış aylarında mevsimsel gripten korunmanın bir yolu olarak bu eğilimin arttığı belirtiliyor.

- Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekleyenlerin oranında aralık ayına kıyasla bir değişiklik olmadı. Toplumun yüzde 71’lik büyük bir kesimi kriz beklentisini korumaya devam ediyor. Kendi hayatında ekonomik zorluk bekleyenlerin oranı ise aralık ayına göre 2 puan yükselerek yüzde 64’e ulaştı.

Evde kalamıyoruz

- Pandemi sürecinde sokağa çıkma durumu konusunda belirgin bir değişiklik oldu. İşe gidenlerin oranında artış yaşandı. Nisan ayında “Sadece iş için çıkıyorum” diyenlerin oranı yüzde 18’ken, aralık ve ocak ayında hızla artarak yüzde 35’e ulaştı.

2 milyon kişi gıda ürününü internetten sipariş etti

- Salgında gıda alışverişini internetten yapan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Ocakta salgının başlangıcına oranla semt pazarlarına gidenlerin sayısında artış gözlendi. Bu dönemde internetten en yüksek oranda alınan ürünler kıyafet, aksesuar ve elektronik eşya oldu.

Kilo aldık sporu arttırdık

- Pandemi sürecinde, toplumun neredeyse yarısı kilo aldığını ifade etti. Kadınların yüzde 48’i, erkeklerinse yüzde 39’u bu dönemde kilo alırken, toplamda yüzde 8’lik bir kesim kilo verdiğini belirtti. Pandemi sürecinde kişilerin hayatlarında olumlu yöndeki gelişmelerden biri spor yapanların oranının artması oldu.