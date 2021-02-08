Ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? Derbiye damga vurmuştu

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın iptal edilen gol sonrası ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği tekrar gündeme geldi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği bir kez daha tartışma konusu oldu. Çizgiyi herkesin kafasına göre çizebileceği gibi bir bilgi kargaşası yaşanıyor. Akşam gazetesindeki haberde, VAR odasındaki çizgilerin nasıl çizildiğine dair tüm bilgilere yer verildi. İşte ofsayt çizgisi konusundaki o kritik detaylar:

Önce eller ve kollar

Önce topun ayaktan çıktığı an belirleniyor. Burada oyuncunun topa dokunduğu an dikkate alınıyor. Bu anı VAR hakemi belirliyor. Bu an belirlendikten sonra hücumcunun el ve kol hariç kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyuluyor. Aynı uygulama kaleye en yakın defans oyuncusu için de yapılıyor. Bu noktalar belirlendikten sonra sistem kırmızı ve mavi çizgileri otomatik olarak çiziyor.

3 boyutlu çizgiler var

Ofsayt pozisyonlarının belirlenmesi için 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Kolay pozisyonlarda 2 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Zor pozisyonlarda ise 3 boyutlu çizgiler devre giriyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışmalı görüntülerin iz düşümünü bile alabiliyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, bu sistemin Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanıldığını belirtmişti.

Şahin gözü firması yapıyor

"Hawk Eye" isimli firmanın geliştirdiği üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi kullanılıyor. Çeşitli üniversiteler tarafından test edilen ve onaylanan sistem, IFAB tarafından da geçerli not aldı. İngiliz firması futbol hariç birçok spor dalında bu konularda hizmet veriyor.

"Bu kaçıncı? Yeter!''

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.

Gol iptal edilmişti

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.