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MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" başlıyor! Ziya Selçuk duyurdu

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" bugün başlayacak. Bakan Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek. 

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Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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