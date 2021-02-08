Boğaziçi ile ilgili paylaşımlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Twitter'daki 'Boğaziçi Dayanışması' hesabının kullanıcısı B.B. ile 'Diriliyoruz' hesabının kullanıcısı M.Ü., 'suç işlemeye tahrik' suçundan tutuklandı.

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İSTANBUL Valiliğinden yapılan açıklamada; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki 'provokatif paylaşımlarla' ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada; 'Diriliyoruz, @Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü.'nün İstanbul'da, 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahsın ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri ifade edilen açıklamada; şüphelilerin 'suç işlemeye tahrik' suçundan tutukladıkları bilgisine yer verildi.