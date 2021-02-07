Türkiye'nin artan etkinliği Fransızları rahatsız etti

Türkiye ile ilgili duyduğu kaygıyı manşetine taşıyan Fransız basınından Le Journal du Dimanche, Türkiye'nin Fransa'daki faaliyetleri gündeme getirirken bu çalışmaların Fransız istihbaratı tarafından da izlendiği belirtti.

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Fransız basınından Le Journal du Dimanche, Türkiye ile ilgili duyduğu kaygıyı manşetine taşıdı.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya nasıl sızıyor?" başlıklı haberde; Fransız istihbarat servislerinin Elysee Sarayı'na gönderdiği bazı raporların Ankara'nın Fransa toprakları üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğunu gösterdiği aktarıldı.

Söz konusu raporların Ekim 2020'de Elysee'ye iletildiği ifade edildi.

"Fransa'da Türk etkinliği arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Paris'i ziyaret ettiğinde Fransız Müslüman İnancı Konseyi (CFCM) liderlerine seslenerek, "Fransa Müslümanları bizim korumamız altında. Size dokunanlar bana dokunmuş olur" ifadesini kullandığı belirtildi.

Ziyaretin üzerinden geçen 3 yılın ardından istihbarat raporlarının Fransa'daki Türk etkinliğinin arttığını doğruladığı kaydedilerek şöyle denildi:

"Fransız uzmanların işaret ettiği bu 'etki vektörleri', esas olarak Türk göçmen nüfusu üzerinde, aynı zamanda Müslüman örgütler aracılığıyla ve hatta son zamanlarda yerel siyasi yaşamda seçilmiş yetkililere verilen destekle hareket ediyor."