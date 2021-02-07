Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Şubat Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 129 bin 715 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, can kaybı 26 bin 797 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Şubat 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 129 bin 715 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 623 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 112 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya çıktı.

Toplam test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.9, yatak doluluk oranı yüzde 45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.