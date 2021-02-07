Hindistan'da büyük facia! Yüzlerce kişi kayıp

Hindistan'ın kuzeyinde, bir buzulun bir barajı yıkıp, büyük bir seli tetiklemesi sonucu yüzlerce kişi kayboldu. Faciada şu ana kadar onlarca kayıp var.

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HİNDİSTAN'ın kuzeyinde Nanda Devi buzulundan bir parçanın kırılmasıyla yaşanan faciada en az dokuz kişinin hayatının kaybettiği açıklandı. 200'den fazla kişiye ulaşılamazken, ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Nanda Devi buzulunun bir parçası Uttarkhand eyaletinin Tapovan bölgesinde kırılarak Dhauliganga Nehri’ne düştü. Bu olayın hemen ardından taşan nehir suları önüne geleni sürükledi.

"Su akarken toz bulutu oluştu"

Bölgedeki evlerin yanı sıra Rishiganga ve Dhauliganga hidroelektrik projeleri de zarar gördü. Indian TV'ye konuşan yöre sakini Om Agarwal, "Su akarken, bir toz bulutu oluştu. Yer adeta bir deprem gibi sarsıldı" dedi.

"Çok hızlı geldi"

Dhauli Ganga Nehri yakınlarında yaşayan Sanjay Singh Rana, Reuters'a verdiği bilgide "Çok hızlı geldi, kimseye haber verecek zaman yoktu. Bizi bile sürükleyip götüreceğini hissettim" dedi.

Elektrik santralindeki işçiler için alarma geçildi

Uttarakhand Polis Müdürü Ashok Kumar, "Rishiganga Hidroelektrik Projesi olarak bilinen baraj yakınlarındaki elektrik santralinde çalışan 50'den fazla kişinin ölmüş olabileceğinden endişe duyuluyor" dedi. Yetkililer, asker ve polislerin işçilerin hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptığı duyurdu.

Başbakan Modi: Herkes dua ediyor

Başbakan Narendra Modi, durumu takip ettiğini belirtirken, "Millet oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor" mesajı yayınladı.