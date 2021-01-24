MHRS'den başkasına randevu alma nasıl olur-2021

MHRS hastane randevu alma sistemi Türkiye'nin dört bir yanında günde binlerce insan tarafından kullanılıyor. Peki ALO182'den hastane randevusu almak istemeyenler MHRS sistemi üzerinden nasıl online randevu alabilir. MHRS hastane randevusu almak ücretli mi, başka biri için MHRS randevusu alabilir miyim? Annem, babam, kardeşim ya da bir yakınım için hastane randevusu alabilir miyim?

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Hastane randevu alma internet üzerinden mhrs.gov.tr adresinden online olarak alınıyor. Hastane randevusu almak için peki ne yapacaksınız? MHRS hastane randevusu almak için nasıl üye olacaksınız. Başka biri için MHRS randevusu alabilir miyim? Annem, babam, kardeşim ya da bir yakınım için hastane randevusu alabilir miyim?

Hastane randevu telefonla almak istediğinizde 182 numarasını tuşlamanız lazım. Hastane randevusu kendi adınıza olduğu gibi bir yakınınız adına da alınabiliyor. Bunun için mhrs.com sitesine girmeniz gerekiyor.

Hastane randevusu nasıl alınır: MHRS randevu için aşağıdaki linke tıklayın! Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır.

HASTANE RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Hastane randevusu kısmına tıkladığınızda önünüze aşağıdaki gibi bir panel açılacak. MHRS randevu için TC numarınızı ve parolanızı girin.

Hastane randevu telefonu nedir: Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından ALO 182 aranır.Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. Kimlik Numarası verilir.Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir.Operatör uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa bildirir.Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

ALO 182 ücretli mi: ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 182' yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK' ya göre Türkiye' de sabit hatları aramak 01.04.2013 tarihinden itibaren dakikası en fazla 43,89 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.

İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

Hastane İçi Randevu Alımı;

Hastanelerde görevlendirilen personel yardımı ile kontrol ve konsültasyon randevuları yanında muayene randevusu da alınabilir.

MHRS randevu iptal nasıl oluyor: MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilmektesiniz.

MHRS Randevunuzu iptal etmek için önce MHRS randevu sayfasından TC kimlik numaranızı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İPTAL ET" butonuna basmak sureti ile randevunuzu iptal edebilirsiniz. Ayrıca ALO182 MHRS hattını arayarak da randevunuzu iptal ettirebilirsiniz.

MHRS randevu görüntüleme: Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

MHRS aile fertleri için randevu alabilir miyim: İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün Aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile hesap oluşturmalısınız. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

MHRS mobil uygulaması: Android, IOS, BlackBerry ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlar (telefon, tablet) için "MHRS Mobil" uygulaması hizmete girmiştir.

"MHRS Mobil" cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (app store, play store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.