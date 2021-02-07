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Takvim'in manşeti olay oldu! Hayat pahalılığına karşı market önerileri

Takvim gazetesinin bugünkü "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı manşeti sosyal medyada olay oldu. Okurlarına market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları veren Takvim'in önerileri neler?

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Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı tartışılırken Takvim gazetesi "Çıkarken üzülmeyin" ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde marketlerde "fazla harcama" yapmamanın ipuçlarını verdi.

"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" denilen haberde, markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu:

- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın

- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.

-  Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.

- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar.

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